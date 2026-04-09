ЦБ сообщил о повышении интереса россиян к наличным

Всплеск интереса к наличным деньгам в России связан со сбоями в работе интернета. Об этом сообщили в Центральном банке Российской Федреации.

В информационно-аналитическом комментарии Центробанка «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП» о влиянии ключевой ставки на экономику России отмечается, что объем наличных в обращении вырос в марте на 300 млрд рублей, в феврале на 200 млрд рублей, что заметно выше прошлых лет.

«Такая динамика в том числе может быть связана со случаями отключения мобильного интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей», - сообщается в материале Центробанка.

Ранее сообщалось, что россиянам посоветовали иметь в своем распоряжении наличные деньги в размере недельных трат на случай чрезвычайных ситуаций.