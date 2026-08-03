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В Торжке нашли 800-летний крест с серебряными накладками

Артефакт обнаружили в слое начала XIII века.
Виктория Стравинская 03-08-2026 17:20
© Фото: VK/sarafanovatorzhok

В Торжке Тверской области нашли 800-летний каменный крест с серебряными накладками. Об этом написала заведующая отделом археологии музея-заповедника «Торжок», специалист института археологии РАН Наталья Сарафанова на своей странице в соцсети VK.

По ее информации, артефакт обнаружили в прошлом году в слое начала XIII века. Сейчас находку готовят к сдаче в местный музей-заповедник.

«Вот такой каменный крест с серебряными накладками, от которых сохранилась только маленькая часть, найден в слое начала XIII века», - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году на раскопках в Крыму археологи нашли уникальное бронзовое зеркало III века. Специалисты говорят, что находка с мистическим смыслом. В это бронзовое зеркало никто не смотрел 1 700 лет.

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