На раскопках в Крыму нашли уникальное бронзовое зеркало III века

По словам археологов, в городище Артезиане в Крыму можно найти как предметы из каменного века, так и из средневековья, на раскопки приезжают коллеги из-за рубежа.
Виктория Косогляденко 2025-08-24 22:39:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Археологам удалось поймать жилой горизонт третьего века в древнем городище Артезиане в Крыму, специалисты осматривают находки, изучают хозяйственные ямы, которые выкапывали греки для хранения зерна. Слои грунта - пласты времени для археологов.

«Вот он, наследник великого Митридата Евпатора, Фарнак, который здесь основал гарнизон, построил этот город-крепость Артезиан для охраны царской дороги, которая вела от Крымского Приазовья к Понтикапею», - отметила кандидат культурологии, заведующая отделом Лапидарий Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Нина Кучеревская.

В коллекции музея каменных древностей - экспонаты внушительных размеров. Плиты, алтари, статуи, колонны - 20 тонн находок, а их здесь и правда взвешивают, с раскопок в Артезиане.

Клад поменьше нашли сегодня, 24 августа. Вещица с мистическим смыслом, по словам археологи. Бронзовое зеркало, в которое никто не смотрелся 1 700 лет. Находка уникальная, и теперь будет восстановлена.

«Ценная, индивидуальная и редкая - тут таких до этого не находили. В моей археологической практике - это первое, что я такое нашел», - рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Магнитогорского государственного технического университета Андрей Безруков.

На месте, по-научному «ин-ситу», бок о бок с археологами трудятся реставраторы - восстанавливают фундамент древнего храма Зевса Генарха и укрепляют стены оборонительной башни Артезиана.

«Да, вот видите камушек серый весь он такой, патиной покрылся. Вот он, так и был ин-ситу. Вот тут мы расчистили вот это дело все. Теперь камни подготовлены под то, чтобы их укрепить раствором», - пояснил реставратор памятников каменного зодчества Анатолий Туманов.

Но больше всех наслаждается в этой экспедиции на Керченский полуостров гость из китайского Шеньяна - реставратор по специальности, а сейчас пишет диссертацию в России и параллельно дегустирует кухни народов Крыма.

«Я недавно был в Керчи и там много татар - их кухня очень понравилась, замечательная, и особенно такой молочный напитки «иран»? Айран очень понравилось», - поделился реставратор Бохань Фен.

Сегодня будут пробовать еще один деликатес. Традиция в экспедиции - за найденный вслепую без металлоискателя ценный артефакт полагается награда - банка сгущенки.

#в стране и мире #Крым #Раскопки #археологи #Керченский полуостров #артезиан
