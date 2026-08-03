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ВС РФ взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

Контроль над населенными пунктами установили военнослужащие группировки войск «Север».
03-08-2026 12:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Белый Колодезь и Устиновка в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали подразделения из состава группировки войск «Север».

Отмечено, что в зоне ответственности группировки за сутки войска нанесли огневое поражение живой силе и тенике пяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Анискино, Ивановка, Липцы, Большие Проходы (Харьковская область), а также Уланово, Степовое и Кияница (Сумская область). 

Также сообщается, что враг потерял более 155 боевиков за сутки ведения боевых действий в зоне ответственности группировки войск «Север». Помимо этого, враг лишился двух боевых бронированных машин, 19 автомобилей, трех артиллерийских орудий, такого же количества станций РЭБ и станции контрбатарейной борьбы RADA из Израиля.

Ранее МО РФ публиковало кадры боев за Веровку в Харьковской области. Контроль над этим населенным пунктом установили военнослужащие 71-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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