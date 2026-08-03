МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры боев за Устиновку и Белый Колодезь

Населенные пункты в Харьковской области взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».
03-08-2026 12:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с эпизодами ведения боевых действий за населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка. Об их освобождении военнослужащими группировки войск «Север» сообщалось сегодня

Уточняется, что эти населенные пункты были важными логистическими центрами неприятеля на участке фронта. Они находятся на территории Харьковской области.

Перед штурмом бойцы зачистили небо от ударных беспилотников противника. В ходе овладения населенными пунктами атакующих военнослужащих поддержали дроноводы и артиллеристы. Они поражали огневые позиции врага и его подходящие резервы. Когда штурмовики закрепились в населенных пунктах, они зачистили здания и подвалы. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что войска группировки наступают на нескольких направлениях одновременно. Они продолжают создание полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. При этом подразделения продвигаются вперед ежесуточно - неприятеля оттесняют от госграницы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВС РФ #Харьковская область #боевые действия #МО РФ #населенные пункты #Взятие под контроль #зона СВО #группировка "север" #кадры боев #Белый Колодезь #Устиновка
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 