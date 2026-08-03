Опубликованы кадры боев за Устиновку и Белый Колодезь

Минобороны России опубликовало видео с эпизодами ведения боевых действий за населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка. Об их освобождении военнослужащими группировки войск «Север» сообщалось сегодня.

Уточняется, что эти населенные пункты были важными логистическими центрами неприятеля на участке фронта. Они находятся на территории Харьковской области.

Перед штурмом бойцы зачистили небо от ударных беспилотников противника. В ходе овладения населенными пунктами атакующих военнослужащих поддержали дроноводы и артиллеристы. Они поражали огневые позиции врага и его подходящие резервы. Когда штурмовики закрепились в населенных пунктах, они зачистили здания и подвалы.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что войска группировки наступают на нескольких направлениях одновременно. Они продолжают создание полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. При этом подразделения продвигаются вперед ежесуточно - неприятеля оттесняют от госграницы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.