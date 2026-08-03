NY Post: Инфантино попросил Вашингтон помочь сохранить пост

Президент ФИФА Джанни Инфантино просит администрацию президента США Дональда Трампа о помощи в сохранении поста. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на собственные источники.

Уточняется, что 3 августа футбольный функционер проведет беседу с госсекретарем Марко Рубио. На ней, по информации газеты, планируется обсудить, что футбол может стать частью «мягкой силы Америки».

«Но мы все знаем, что речь идет о защите от увольнения. На данном этапе речь не может идти о чем-либо другом», - сказал один из источников газеты.

В материале говорится, что на фоне скандала президент ФИФА неоднократно пытался связаться с Трампом по телефону. Инфантино оказался под огнем критики после того, как предложил продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Позже он отказался от этой идеи. План предполагал создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА. По мнению Инфантино, создание FIFA Forward Enterprise повысило бы прибыль ассоциаций-членов ФИФА и поспособствовало развитию футбола во всем мире.

Инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями. Журналист Ромен Молина сообщил о скорой отставке Инфантино, поскольку он потерял поддержку внутри организации.

Ранее сообщалось, что УЕФА ведет поиск кандидата, который сможет сменить Инфантино на посту президента Международной федерации футбола. В руководстве УЕФА считают, что во главе ФИФА должна стоять «объединяющая» фигура. При этом европейский кандидат, как полагают в организации, не сможет заручиться поддержкой большинства национальных федераций.

До этого Инфантино объявил, что отказался от идеи продажи части прав на проведение чемпионата мира коммерческим структурам. Он подчеркнул, что инициатива не может быть успешно реализована в условиях массового протеста, когда УЕФА и КОНКАКАФ объявили бойкот турниру, а АФК призвала к реформам в структуре ФИФА.