Глава ФИФА Инфантино отказался от идеи продажи прав на чемпионат мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что отказался от идеи продажи части прав на проведение чемпионата мира коммерческим структурам. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Инфантино подчеркнул, что инициатива не может быть успешно реализована в условиях массового протеста. Напомним, ранее УЕФА и КОНКАКАФ объявили бойкот турниру, а АФК призвала к реформам в структуре ФИФА.

«Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект породил разногласия такого характера, что, вне зависимости от уровня поддержки, он более не отвечает изначально поставленной цели. Наша цель всегда была в том, чтобы объединять и развивать, и она будет оставаться прежней. В связи с этим проект не будет продолжен», - написал Инфантино.

Напомним, что глава ФИФА намеревался продать часть прав на организацию и проведение крупных турниров, в том числе, чемпионата мира организациям, близким к Дональду Трампу и его родственникам. Инфантино предлагал национальным футбольным федерациям по 40 млн долларов и ставил срок в 53 дня для принятия решения, но столкнулся с протестами.

Ранее экс-глава РФС Вячеслав Колосков в беседе с Zvezdanews заявил, что в случае бойкота УЕФА чемпионат мира будет просто отменен, поскольку европейские сборные составляют основную часть участников турнира.