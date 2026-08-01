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Глава ФИФА Инфантино отказался от идеи продажи прав на чемпионат мира

Инициатива вызвала резкое осуждение со стороны футбольной общественности.
Константин Денисов 01-08-2026 12:16
© Фото: Jan Woitas, dpa, Global Look Press

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что отказался от идеи продажи части прав на проведение чемпионата мира коммерческим структурам. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Инфантино подчеркнул, что инициатива не может быть успешно реализована в условиях массового протеста. Напомним, ранее УЕФА и КОНКАКАФ объявили бойкот турниру, а АФК призвала к реформам в структуре ФИФА.

«Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект породил разногласия такого характера, что, вне зависимости от уровня поддержки, он более не отвечает изначально поставленной цели. Наша цель всегда была в том, чтобы объединять и развивать, и она будет оставаться прежней. В связи с этим проект не будет продолжен», - написал Инфантино.

Напомним, что глава ФИФА намеревался продать часть прав на организацию и проведение крупных турниров, в том числе, чемпионата мира организациям, близким к Дональду Трампу и его родственникам. Инфантино предлагал национальным футбольным федерациям по 40 млн долларов и ставил срок в 53 дня для принятия решения, но столкнулся с протестами.

Ранее экс-глава РФС Вячеслав Колосков в беседе с Zvezdanews заявил, что в случае бойкота УЕФА чемпионат мира будет просто отменен, поскольку европейские сборные составляют основную часть участников турнира.

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