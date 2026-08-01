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Telegraph: в УЕФА готовят кандидата против Инфантино на выборах ФИФА

В руководстве УЕФА считают, что во главе ФИФА должна стоять «объединяющая» фигура.
Тимур Юсупов 01-08-2026 18:54
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет поиск кандидата, который сможет сменить Джанни Инфантино на посту президента Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает газета Telegraph.

По информации издания, в руководстве УЕФА считают, что во главе ФИФА должна стоять «объединяющая» фигура. При этом европейский кандидат, как полагают в организации, не сможет заручиться поддержкой большинства национальных федераций.

Одним из основных претендентов в УЕФА называют президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктора Монтальяни. Канадский функционер возглавляет организацию с 2016 года. Ранее сообщалось, что он уже предпринимает шаги для участия в выборах главы ФИФА.

Еще одним возможным кандидатом СМИ называют президента Азиатской футбольной конфедерации (АФК) шейха Салмана бин Ибрагима аль-Халифу, который участвовал в выборах главы ФИФА в 2016 году.

Отношения между УЕФА и руководством ФИФА обострились после дискуссии вокруг планов по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира. По данным Telegraph, европейская организация потребовала от Джанни Инфантино уйти в отставку, пригрозив, в противном случае, инициировать вотум недоверия.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года и уже заявлял о намерении вновь баллотироваться на этот пост на выборах, которые состоятся в марте следующего года. Пока он остается единственным официально выдвинутым кандидатом.

Ранее сообщалось, что Инфантино отказался от идеи продажи части прав на проведение чемпионата мира коммерческим структурам. Он подчеркнул, что инициатива не может быть успешно реализована в условиях массового протеста. 

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