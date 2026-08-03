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Слуцкий ушел из «Шанхай Шэньхуа» после серии поражений

Последним матчем российского специалиста стала встреча в рамках 21-го турнира против «Шэньян Урбан».
Гоар Хачатурян 03-08-2026 12:56
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Об уходе российского футболиста сообщила пресс-служба команды.

Решение было принято после третьего подряд поражения в чемпионате Китая. Последним матчем Слуцкого стала встреча в рамках 21-го турнира против «Шэньян Урбан», в которой «Шанхай Шэньхуа» уступил со счетом 1:3.

На данный момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Перед началом сезона клуб был лишен десяти очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.

«Я отдал все силы, но когда понял, что есть вещи, которые я не могу изменить, то почувствовал, что пришло время уйти», - заявил Слуцкий.

Футболист поблагодарил болельщиков, игроков, тренерский штаб и руководство клуба. Он возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года.

Напомним, что тренер завоевал Суперкубок Китая в первом же официальном матче в клубе. Футболисты «Шанхай Шэньхуа» обыграли «Шанхай Порт» с минимальным счетом 1:0.

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