Слуцкий выиграл первый трофей с клубом «Шанхай Шэньхуа»

Китайский футбольный клуб «Шанхай Шеньхуа» завоевал Суперкубок Китая. Подопечные российского специалиста Леонида Слуцкого, который возглавляет команду с января 2024 года, обыграли «Шанхай Порт» с минимальным счетом 1:0.

Тренер завоевал трофей в первом же официальном матче в китайском клубе.

«Хорошая работа, команда! Наши болельщики лучшие!» - передает слова Слуцкого RT.

В национальном чемпионате команда 52-летнего российского наставника после 30 игр идет на пятой строчке, набрав 52 балла. Отставание от лидера турнирной таблицы - клуба «Шанхай Порт», который также является действующим чемпионом страны, - составляет 11 очков.

О том, что Слуцкого назначили главным тренером «Шанхай Шэньхуа», стало известно в конце декабря 2023 года. До Китая россиянин работал в казанском «Рубине», с которым занял предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22, после чего команда вылетела в Первую лигу. Что касается зарубежных коллективов, наставник успел поработать в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе».