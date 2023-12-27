Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа»

Леонида Слуцкого назначили на пост главного тренера китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа». Уточняется, что соглашение с 52-летним наставником будет действовать с 1 января 2024 года.

«Надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

В клубе ожидают, что с помощью Слуцкого еще больше молодых футболистов смогут достичь прогресса. Ранее сообщалось, что в тренерский штаб также могут войти Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий и Олег Яровинский.

Накануне в «Шанхай Шэньхуа» объявили, что не стали продлевать контракт с действующим главным тренером У Цзиньгуем.

Последним клубом российского специалиста был «Рубин». В Казани Слуцкий проработал с 2019 по 2022 год. До этого он возглавлял «Уралан» из Элисты, «Москву», «Крылья Советов» (Самара), ЦСКА, английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». С августа 2015 года по июнь 2016-го Слуцкий тренировал сборную России.

На прошлой неделе стало известно, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду, планирует провести товарищеский матч с «Шанхай Шэньхуа». Встреча должна состояться 24 января 2024 года.