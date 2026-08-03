В МВД Польши заявили о росте числа преступлений против украинцев

Количество преступлений против украинцев выросло в Польше на треть за прошлый год. Об этом рассказал в эфире радиостанции RMF FM заместитель главы польского МВД Чеслав Мрочек.

«Растет число преступлений и нарушений, жертвами которых становятся украинцы», - заявил замглавы МВД.

Мрочек добавил, что речь идет о преступлениях, мотивированных «ненавистью по национальному признаку». По его данным, число таких преступлений в 2025 году выросло на 30% в сравнении с 2024 годом.

Представитель ведомства отметил, что особенно выросло количество избиений украинцев. В полиции появилась специальная группа, расследующая такие преступления. Мрочек объяснил, что власти пока не собираются ужесточать за них наказания. Кроме того, он подчеркнул, что за первое полугодие 2026 года снизилось количество преступлений, совершаемых иностранцами.

Ранее сообщалось, что в городе Кожухов на западе Польши трое украинцев получили травмы после нападения. Инцидент произошел на территории хостела, где проживали пострадавшие. По данным портала Poland News Pravda, конфликт начался из-за музыки, которая доносилась из автомобиля, в котором сидели украинцы. После замечаний между участниками произошла ссора, переросшая в драку, в результате столкновения двое мужчин и женщина получили травмы головы и резаные повреждения.

До этого проводившийся в Польше опрос показал, что 52% респондентов считают, что Польша должна перестать принимать беженцев из Украины, а также сократить помощь тем, кто уже находится на ее территории. Впервые с 2014 года доля противников дальнейшей помощи украинским беженцам превысило количество ее сторонников. При этом 54% считают, что польские власти наделили украинцев чрезмерными льготами и 87% поддержали их отмену в бесплатной медицине. Цифры в подобного рода опросах стали неуклонно меняться с 2023 года.