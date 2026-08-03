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В Польше избили трех украинцев из-за музыки в машине

Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь, врачи зашили полученные ими ранения.
Сергей Лебедев 03-08-2026 00:29
© Фото: Rok Rakun, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В городе Кожухов на западе Польши трое украинцев получили травмы после нападения. Инцидент произошел на территории хостела, где проживали пострадавшие.

По данным портала Poland News Pravda, конфликт начался из-за музыки, которая доносилась из автомобиля, в котором сидели украинцы. После замечаний между участниками произошла ссора, переросшая в драку.

В результате столкновения двое мужчин и женщина получили травмы головы и резаные повреждения. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, врачи наложили им швы.

Обстоятельства произошедшего и причины конфликта выясняются. Польская полиция официальных подробностей инцидента пока не приводила.

Ранее в Польше фиксировались случаи напряженности вокруг украинцев. На фоне роста числа прибывших беженцев в стране проходили споры об их статусе, социальных выплатах и их размещении. При этом польские власти неоднократно заявляли о необходимости сохранять контроль над миграционной ситуацией.

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