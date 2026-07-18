Население Польши выступило за сокращение помощи беженцам из Украины

Польша должна перестать принимать беженцев из Украины, а также сократить помощь тем, кто уже находится на ее территории. Такого мнения придерживаются 52% респондентов, сообщает 360.ru.

Опрос проводился исследовательским центром CBOS. Впервые с 2014 года доля противников дальнейшей помощи украинским беженцам превысило количество ее сторонников (52% против 42%).

При этом 54% считают, что польские власти наделили украинцев чрезмерными льготами и 87% поддержали их отмену в бесплатной медицине. Цифры в подобного рода опросах стали неуклонно меняться с 2023 года.

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило о том, что число случаев нападения местного населения на украинцев увеличилось за год на 30%. В 2026 году этот показатель уже вырос до 180 инцидентов.