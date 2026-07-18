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Население Польши выступило за сокращение помощи беженцам из Украины

Большинство поляков считают, что страна должна перестать принимать украинцев.
Константин Денисов 18-07-2026 03:50
© Фото: Volha Shukaila, Keystone Press Agency, Global Look Press

Польша должна перестать принимать беженцев из Украины, а также сократить помощь тем, кто уже находится на ее территории. Такого мнения придерживаются 52% респондентов, сообщает 360.ru.

Опрос проводился исследовательским центром CBOS. Впервые с 2014 года доля противников дальнейшей помощи украинским беженцам превысило количество ее сторонников (52% против 42%).

При этом 54% считают, что польские власти наделили украинцев чрезмерными льготами и 87% поддержали их отмену в бесплатной медицине. Цифры в подобного рода опросах стали неуклонно меняться с 2023 года.

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило о том, что число случаев нападения местного населения на украинцев увеличилось за год на 30%. В 2026 году этот показатель уже вырос до 180 инцидентов.

#в стране и мире #Украина #Польша #беженцы #Варшава #помощь #льготы #опрос #нападение #недовольство #результаты
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