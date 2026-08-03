На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы

Полное отключение национальной электроэнергетической системы SEN произошло на Кубе вечером 2 августа. Об этом сообщила государственная энергетическая компания страны.

Авария произошла в 22:43 по местному времени. В результате без электричества остался весь остров.

Это уже не первый масштабный сбой в работе энергосистемы за последнее время. Днем ранее, 1 августа, частичные отключения затронули несколько провинций на западе и в центральной части Кубы.

В июле национальная энергосистема трижды выходила из строя всего за восемь дней. Это свидетельствует об углублении энергетического кризиса в стране.

Кубинские власти связывают сложившуюся ситуацию с многолетней экономической блокадой со стороны США. В Гаване утверждают, что введенные Вашингтоном санкции, в том числе ограничения на поставки топлива, существенно осложняют работу энергетического сектора.

Ранее президент карибской республики Мигель Диас-Канель заявил, что некоторые тепловые электростанции на острове «уже запускаются, а другие синхронизируются и наращивают нагрузку». Он подчеркнул, что это крайне сложный процесс, который осуществляется «в условиях геноцидной нефтяной блокады» Кубы со стороны США.