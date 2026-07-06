На Кубе полностью отключилась энергосистема

На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Об этом сообщила компания Union Elecrtica.

«Происходит полное отключение от национальной электроэнергетической системы», - сказано в их посте в социальной сети Х.

По информации агентства Reuters, около 10 миллионов человек остались без света. Отключение электричества затронуло две трети страны.

В 2025 году на Кубе также произошел масштабный сбой в электроснабжении, из-за чего национальная энергетическая система полностью вышла из строя. По данным Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, вероятной причиной аварии стало неожиданное отключение ТЭЦ им. Антонио Гитераса.

Энергетический кризис в стране усугубляется запретом США на ввоз топлива, что привело к перебоям с электричеством в жилом секторе, на промышленных объектах и в аэропортах. Нехватка авиационного керосина вынудила перевозчиков сократить количество авиарейсов, выполняемых на остров.