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На Кубе полностью отключилась энергосистема

Отключение электричества затронуло две трети страны, около 10 миллионов человек остались без света.
Дарья Ситникова 06-07-2026 23:43
© Фото: Joaquin Hernandez, XinHua, Global Look Press

На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Об этом сообщила компания Union Elecrtica.

«Происходит полное отключение от национальной электроэнергетической системы», - сказано в их посте в социальной сети Х.

По информации агентства Reuters, около 10 миллионов человек остались без света. Отключение электричества затронуло две трети страны.

В 2025 году на Кубе также произошел масштабный сбой в электроснабжении, из-за чего национальная энергетическая система полностью вышла из строя. По данным Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, вероятной причиной аварии стало неожиданное отключение ТЭЦ им. Антонио Гитераса.

Энергетический кризис в стране усугубляется запретом США на ввоз топлива, что привело к перебоям с электричеством в жилом секторе, на промышленных объектах и в аэропортах. Нехватка авиационного керосина вынудила перевозчиков сократить количество авиарейсов, выполняемых на остров.

#Куба #Электричество #отключение #энергосистема
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