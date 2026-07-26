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В Иране пообещали, что Киев ответит за атаку ВСУ на торговое судно

Вице-спикер Меджлиса отметил, что любая точка, откуда совершается агрессия против Ирана, становится законной целью.
Сергей Дьячкин 26-07-2026 19:24
© Фото: Russian Look, Global Look Press

Тегеран не оставит без ответа удар боевиков киевского режима по торговому судну в Каспийском море. С таким заявлением выступил вице-спикер Меджлиса Ирана Али Никзад, его цитирует агентство Fars.

«Недальновидные действия правительства Украины не останутся без ответа», - сказал вице-спикер.

Он подчеркнул, что любая точка, откуда совершается агрессия против Исламской Республики становится законной целью для вооруженных сил Ирана. Никзад отметил, что последствия неизбежны.

Ранее МИД Ирана осудил атаку ВСУ на торговое судно в Каспийском море. Сообщалось, что в результате удара судно взорвалось, погиб один моряк, также есть один пострадавший. Отмечается, что это действие киевского режима нарушило статью 2, пункта 4 Устава ООН и является актом агрессии.

В МИД подчеркнули, что Исламская Республика «без колебаний» будет защищать свои национальные интересы и безопасность. Иран также призвал привлечь украинское правительство к ответственности за совершенное преступление. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного Украины в Тегеране после атаки.

#в стране и мире #ООН #Украина #Иран #Каспийское море #Меджлис #Киевский режим #удар ВСУ #торговое судно #международное морское право
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