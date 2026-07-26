В Иране пообещали, что Киев ответит за атаку ВСУ на торговое судно

Тегеран не оставит без ответа удар боевиков киевского режима по торговому судну в Каспийском море. С таким заявлением выступил вице-спикер Меджлиса Ирана Али Никзад, его цитирует агентство Fars.

«Недальновидные действия правительства Украины не останутся без ответа», - сказал вице-спикер.

Он подчеркнул, что любая точка, откуда совершается агрессия против Исламской Республики становится законной целью для вооруженных сил Ирана. Никзад отметил, что последствия неизбежны.

Ранее МИД Ирана осудил атаку ВСУ на торговое судно в Каспийском море. Сообщалось, что в результате удара судно взорвалось, погиб один моряк, также есть один пострадавший. Отмечается, что это действие киевского режима нарушило статью 2, пункта 4 Устава ООН и является актом агрессии.

В МИД подчеркнули, что Исламская Республика «без колебаний» будет защищать свои национальные интересы и безопасность. Иран также призвал привлечь украинское правительство к ответственности за совершенное преступление. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного Украины в Тегеране после атаки.