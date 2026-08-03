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Постпред РФ: стратегия ОДКБ допускает применение ядерного оружия

По словам Виктора Васильева, применение ЯО возможно в том числе для защиты союзников.
Владимир Рубанов 03-08-2026 10:09
© Фото: Минобороны России

Постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев заявил о возможности применения оружия массового поражения для защиты союзников. Об этом пишет РИА Новости.

Васильев отметил, что документы, разработанные на основе Стратегии коллективной безопасности ОДКБ, а также военная доктрина России допускают использование ядерного оружия в ответ на нападение. В том числе для защиты союзников.

Европейские страны в последнее время активизировали обсуждения в этой сфере. Например, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о переходе страны к «продвинутому ядерному сдерживанию». В рамках новой стратегии Франция намерена увеличить количество боеголовок и разрешить союзникам участвовать в совместных учениях.

Кроме того, в июне финский парламент одобрил изменения, которые отменяют запрет на ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. О возможности размещения ЯО заявляли также в Прибалтике.

Россия применит ядерное оружие только при реальной угрозе существованию, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что ВС РФ успешно действуют в зоне СВО без ядерного оружия, и напомнил о четких условиях его применения в российской доктрине.

#в стране и мире #Франция #ядерное оружие #прибалтика #одкб #Союзники #доктрина #Оружие массового поражения #Виктор Васильев
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