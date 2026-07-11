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МИД Польши заявил о начале консультаций с Францией по «ядерному зонтику»

До этого президент Эмманюэль Макрон заявил о намерении внедрить концепцию «продвинутого сдерживания».
Владимир Рубанов 11-07-2026 22:22
© Фото: defense.gouv.fr

Польша и Франция провели первые консультации руководящей группы по ядерному сотрудничеству. Об этом говорится в заявлении польского министерства иностранных дел.

Делегации обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности Европы. Участники определили направления для будущих переговоров и двустороннего сотрудничества, «нацеленных на укрепление безопасности Польши, Франции и всего континента».

Переговоры прошли 10 июля в Париже. До этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении внедрить концепцию «продвинутого сдерживания». Это подразумевает проведение учений с союзниками и размещение французских стратегических сил на территории европейских стран. Он также объявил о планах увеличить ядерный потенциал республики, при этом количество боеголовок больше не будет публиковаться.

Позже портал Wirtualna Polska, ссылаясь на источники в польской армии, сообщил, что Польша и Франция планируют совместные учения с участием французских истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие. По данным издания, маневры пройдут в районе Балтийского моря и на севере Польши.

Предполагается, что французские самолеты будут отрабатывать сценарии нанесения ударов по целям в России и Белоруссии, а польская авиация сосредоточится на разведке и целеуказании. Источники предположили, что сотрудничество может привести к созданию польско-французского военного объединения, действующего независимо от структур НАТО.

Кроме того, о возможности размещения на своей территории ядерного оружия заявляли Финляндия и Литва. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что возможное проведение франко-польских учений показывает стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации.

#Франция #Польша #ядерное оружие #Европа #Эмманюэль Макрон #Сдерживание
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