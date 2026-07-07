Кремль назвал условия применения Россией ядерного оружия

Россия готова применить ядерное оружие только в том случае, если будет реальная угроза ее существованию. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Представитель Кремля также отметил, что ВС РФ могут достигать успехов в зоне специальной военной операции и без применения ядерного оружия. Песков напомнил, что в ядерной доктрине России четко прописаны условия применения такого вооружения.

«Мы можем позволить продолжение операции с положительными для нас результатами без него (ядерного оружия - Прим. ред.), и мы это делаем», - сказал пресс-секретарь президента.

Напомним, в ходе XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» Песков заявил, что только ядерное оружие сейчас оберегает мир от глобальной войны. По его словам, мировая безопасность изрядно подвергнута эрозии.

Песков продолжил, что ядерное сдерживание не может застраховать от региональных конфликтов. И сейчас технологии развиваются так, что будут появляться новые виды вооружений, которые не являются ядерными.