Один человек погиб при столкновении катера с лодкой на Амуре

Один человек погиб в результате столкновения катера с туристической лодкой на Амуре в хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону города Амурска, по пути следования в них врезался катер», - говорится в сообщении.

Один из находившихся в лодке мужчин скончался при ее опрокидывании. Проходившее мимо судно помогло остальным пассажирам выбраться на берег.

Инцидент произошел около двух часов ночи 2 августа в районе причала города Амурска. Прокуратура взяла дело на контроль и продолжит установление точных обстоятельств случившегося.

В июне три человека утонули при опрокидывании лодки в Алтайском крае.