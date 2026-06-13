МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трое человек утонули при опрокидывании лодки в Алтайском крае

Всего в моторной лодке, которой управлял 46-летний погибший мужчина, находилось восемь детей.
Сергей Дьячкин 13-06-2026 21:01
© Фото: Max/Следком Алтайского края

Мужчина и две девочки погибли при опрокидывании моторной лодки на озере Линево Кытмановского района Алтайского края. Об этом сообщило Следственное управлении СК по региону в своем канале в Max.

Как уточнили в МЧС, в моторной лодке под управлением 46-летнего мужчины находились шестеро детей. Погиб он сам, а также две девочки 8 и 9 лет. Очевидцам трагедии удалось спасти остальных детей.

«Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», - заявили в Следственном комитете.

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В Следственном комитете уточнили, что лодка перевернулась на расстоянии около 10-12 метров от берега.

Проводится осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев. Спасательные службы в данный момент ищут тела погибших.

#в стране и мире #МЧС РФ #Алтайский край #происшествия #Озеро #кытмановский район #моторная лодка #Следственный комитет РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
УБИМ. Три машины в одной броне
2
Наземные беспилотники инженерных войск
3
БПЛА для войск БПС
4
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
5
Боевая подготовка призывников
6
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
7
Морской политех
8
Беспилотинки. Мировые тренды
9
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
10
Главное управление боевой подготовки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 