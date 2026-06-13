Трое человек утонули при опрокидывании лодки в Алтайском крае

Мужчина и две девочки погибли при опрокидывании моторной лодки на озере Линево Кытмановского района Алтайского края. Об этом сообщило Следственное управлении СК по региону в своем канале в Max.

Как уточнили в МЧС, в моторной лодке под управлением 46-летнего мужчины находились шестеро детей. Погиб он сам, а также две девочки 8 и 9 лет. Очевидцам трагедии удалось спасти остальных детей.

«Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», - заявили в Следственном комитете.

Следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В Следственном комитете уточнили, что лодка перевернулась на расстоянии около 10-12 метров от берега.

Проводится осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев. Спасательные службы в данный момент ищут тела погибших.