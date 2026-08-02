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Два человека погибли при атаке дронов ВСУ на Саратовскую область

От ударов пострадали Саратов и Энгельс.
Константин Денисов 02-08-2026 06:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Ранее Бусаргин сообщил о повреждениях инфраструктуры в результате налета беспилотников противника.

Воздушную тревогу в Саратовской области объявили ночью 2 августа. ВСУ атаковали Саратов и Энгельс.

Ранее стало известно о том, что при атаке дрона ВСУ на маршрутку в Брянской области пострадали три человека.

#в стране и мире #Энгельс #бпла #беспилотники #Саратовская область #ВСУ #дроны #Саратов #пострадавшие #инфраструктура #налет #Роман Бусаргин
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