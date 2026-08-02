Два человека погибли при атаке дронов ВСУ на Саратовскую область

Два мирных жителя погибли в результате удара ВСУ по Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека. Слова соболезнования родным и близким», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Ранее Бусаргин сообщил о повреждениях инфраструктуры в результате налета беспилотников противника.

Воздушную тревогу в Саратовской области объявили ночью 2 августа. ВСУ атаковали Саратов и Энгельс.

Ранее стало известно о том, что при атаке дрона ВСУ на маршрутку в Брянской области пострадали три человека.