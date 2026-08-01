При атаке дрона ВСУ на маршрутку в Брянской области пострадали три человека

Маршрутное такси подверглось атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ в Брянской области. В результате удара пострадали три человека, сообщил врио губернатора региона Александр Ковальчук.

По его словам, ранения получили водитель маршрутки и два пассажира. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Минобороны России ранее сообщило, что в ночь на 1 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 274 украинских дрона. По данным ведомства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.