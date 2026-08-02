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«Курьера» научат выжигать мины лазером без взрыва

Технология позволит саперам обезвреживать опасные боеприпасы дистанционно и значительно снизит риски при работе в населенных пунктах.
Сергей Лебедев 02-08-2026 14:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Наземный робототехнический комплекс «Курьер» планируют оснастить лазерной системой, предназначенной для дистанционного обезвреживания боеприпасов. Новую разработку впервые подробно показали в программе «Военная приемка».

Высокомощный лазер воздействует на корпус мины, гранаты или снаряда, прожигая его и выжигая взрывчатое вещество без детонации. Такой способ позволяет нейтрализовать опасные предметы без подрыва, что особенно важно при работе в населенных пунктах и других местах, где взрыв может представлять угрозу. В качестве демонстрации разработчики показали обезвреженные гранаты и кирпич с прожженным десятисантиметровым слоем керамики.

По словам разработчиков, технология не исключает риск полностью, однако значительно повышает безопасность саперов. Обезвреживание может проводиться на удалении до нескольких сотен метров, что позволяет сократить вероятность поражения личного состава.

Еще одним перспективным направлением станет использование лазера для борьбы с беспилотниками. Сейчас подобные комплексы, как правило, размещают на крупной технике или кораблях, однако разработчики рассчитывают адаптировать систему для установки непосредственно на платформу «Курьер».

Сам НРТК уже зарекомендовал себя в зоне специальной военной операции. Комплекс используют для доставки боеприпасов, эвакуации раненых, минирования и разминирования, а также в качестве поддержки штурмовиков.

Семейство этих машин участвует в боевых действиях уже четвертый год. Подробнее о модернизации «Курьера» смотрите в новом выпуске программы «Военная приемка».

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