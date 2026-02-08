На Ореховском направлении для эвакуации раненого впервые использовали робота

Бойцы ВС РФ на Ореховском направлении впервые использовали НРТК «Курьер» для эвакуации раненого. Как рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации, ежедневно роботы доставляют для военнослужащих в Запорожской области более 500 килограммов полезного груза.

Основным преимуществом «Курьеров» является их вездеходность - они способны действовать в условиях сложного рельефа и даже под огнем противника. Благодаря им, подразделения на передовой удается снабжать боеприпасами, продовольствием, медикаментами и даже FPV-дронами, не рискуя при этом жизнями людей.

Более того, НРТК отлично показывают себя в разминировании опасных участков местности и ведении отвлекающих действий - это помогает штурмовым подразделениям более эффективно и быстро продвигаться вперед. Недавно, в ходе боев на Ореховском направлении, робот даже был применен для эвакуации с поля боя раненого военнослужащего.

Ранее Минобороны показало, как боевые роботы ставят аэрозольные завесы в зоне СВО. Применение подобного маскирования позволяет скрывать от средств разведки противника личный состав, вооружение, военную технику и элементы военной инфраструктуры, а также значительно снижает эффективность огневого воздействия противника.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.