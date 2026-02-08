МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Ореховском направлении для эвакуации раненого впервые использовали робота

НРТК «Курьеры» помогают бойцам перевозить по 500 кг грузов в день.
11-02-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы ВС РФ на Ореховском направлении впервые использовали НРТК «Курьер» для эвакуации раненого. Как рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации, ежедневно роботы доставляют для военнослужащих в Запорожской области более 500 килограммов полезного груза.

Основным преимуществом «Курьеров» является их вездеходность - они способны действовать в условиях сложного рельефа и даже под огнем противника. Благодаря им, подразделения на передовой удается снабжать боеприпасами, продовольствием, медикаментами и даже FPV-дронами, не рискуя при этом жизнями людей.

Более того, НРТК отлично показывают себя в разминировании опасных участков местности и ведении отвлекающих действий - это помогает штурмовым подразделениям более эффективно и быстро продвигаться вперед. Недавно, в ходе боев на Ореховском направлении, робот даже был применен для эвакуации с поля боя раненого военнослужащего.

Ранее Минобороны показало, как боевые роботы ставят аэрозольные завесы в зоне СВО. Применение подобного маскирования позволяет скрывать от средств разведки противника личный состав, вооружение, военную технику и элементы военной инфраструктуры, а также значительно снижает эффективность огневого воздействия противника.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #спецоперация #Роботы #курьер #СВО #нртк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Оружие Египта
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
3
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
4
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
5
Военные инженеры Будды
6
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
7
ФСВТС России
8
Морская пехота. 320 лет во славу России
9
Станкостроение. Часть 4
10
Ка-32
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 