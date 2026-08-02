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Путин заявил об активном строительстве ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга

Глава государства также поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.
Дарья Неяскина 02-08-2026 03:32
© Фото: Kremlin PoolGlobal Look Press

Строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, активно продолжается. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время видеопоздравления ко Дню железнодорожника. 

«Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», - отметил Путин.

Российский лидер поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, что официальное строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург началось 14 марта 2024 года. Заместитель главы Минтранса России Валентин Иванов заявлял, что работы по строительству планируют завершить в 2028 году. Однако он отметил, что в будущем окончательные сроки работ будут актуализированы. Стоимость проекта составит 1,7 триллиона рублей.

#в стране и мире #строительство #Владимир Путин #президент РФ #магистраль #железнодорожники #всм #высокоскоростная магистраль #железнодорожная инфраструктура #Москва- Санкт-Петербург
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