Путин заявил об активном строительстве ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга

Строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, активно продолжается. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время видеопоздравления ко Дню железнодорожника.

«Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», - отметил Путин.

Российский лидер поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие железнодорожной инфраструктуры.

Напомним, что официальное строительство ВСМ Москва-Санкт-Петербург началось 14 марта 2024 года. Заместитель главы Минтранса России Валентин Иванов заявлял, что работы по строительству планируют завершить в 2028 году. Однако он отметил, что в будущем окончательные сроки работ будут актуализированы. Стоимость проекта составит 1,7 триллиона рублей.