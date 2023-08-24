Минтранс: ВСМ Москва-Петербург ориентировочно построят к 2028 году

В том же году планируется запустить движение по ней.

© Фото: Компания «Скоростные магистрали», РИА Новости

Строительство первой высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется завершить в 2028 году и в том же году запустить движение по ней, сообщил журналистам замглавы Минтранса Валентин Иванов.

«Создана рабочая группа по реализации проекта в соответствии с поручением президента, в рамках которой этот вопрос более детально будет рассмотрен, учитывая все вопросы финансирования, разработки подвижного состава, реализации концессии», - сказал Иванов.

Он также добавил, что в РЖД уже занимаются строительством выходов для трассы. Сроки строительства и параметры магистрали будут актуализироваться в будущем.

Говоря о стоимости строительства, Иванов подтвердил ранее озвученную цифру в 1,7 трлн рублей. Также он рассказал, что в финансировании проекта готов участвовать Сбербанк.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до Адлера, Донецка и Луганска. Об этом он рассказал в ходе церемонии открытия третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).