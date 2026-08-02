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Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Президент России также подчеркнул роль железнодорожников в период военных испытаний и рассказал о работе отрасли в настоящее время.
Дарья Неяскина 02-08-2026 00:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, отметив вклад отрасли в развитие экономики, укрепление обороноспособности и освоение территорий страны.

Глава государства напомнил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, связавшей Москву и Санкт-Петербург. По его словам, ее строительство стало важной вехой в формировании современной транспортной системы России, способствовало экономическому развитию страны и повысило мобильность населения.

«Мы гордимся достижениями, свершениями и победами многих поколений ваших предшественников», - заявил Путин.

Президент отдельно отметил инженерные и технические решения, использованные при создании первых железнодорожных магистралей. По его словам, многие из них соответствовали передовым достижениям своего времени, а сами железные дороги со временем стали одним из символов надежности и прогресса.

Он также отметил участие сотрудников РЖД в снабжении российских войск, участвующих в специальной военной операции, доставке необходимых грузов жителям приграничных районов и восстановлении железнодорожного сообщения на территориях Донбасса и Новороссии. По словам президента, железнодорожная инфраструктура страны продолжает развиваться. В России идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали, а отрасль активно внедряет цифровые технологии, электронную логистику и современные сервисы.

«Хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, за работу на совесть, за то, что вы дорожите своей профессией, преданы ей и добиваетесь высоких результатов, каждый на своем участке. Желаю вам здоровья и новых успехов. Всего самого доброго. С праздником вас, дорогие друзья!», - отметил Путин.

Ранее президент России поздравил российских следователей с профессиональным праздником. Он отметил, что от них зависит эффективность по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера. 

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