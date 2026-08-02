Пашиняна назначили премьером Армении спустя несколько часов после отставки

Никол Пашинян снова назначен на должность премьер-министра Армении спустя несколько часов после того, как он объявил о своей отставке. Соответствующий указ подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

Ранее Пашинян объявил о своей отставке. Полномочия прежнего состава кабмина во главе с Пашиняном истекли, однако его партия «Гражданский договор» победила на выборах в июне.

Согласно действующему законодательству Армении, глава государства назначает на пост премьер-министра страны лидера победившей партии после отставки предыдущего. Таким образом, премьером вновь стал Пашинян.

Выборы прошли в июне 2026 года. Результаты опубликовали 14 числа. «Гражданский договор» набрал 49,746% голосов.

Незадолго до переназначения Пашинян решил потребовать у России $2 млрд за использование железной дороги и пригрозил арбитражом.