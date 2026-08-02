МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пашиняна назначили премьером Армении спустя несколько часов после отставки

Указ о вступлении в должность главы кабмина подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.
Константин Денисов 02-08-2026 14:23
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Никол Пашинян снова назначен на должность премьер-министра Армении спустя несколько часов после того, как он объявил о своей отставке. Соответствующий указ подписал президент страны Ваагн Хачатурян.

Ранее Пашинян объявил о своей отставке. Полномочия прежнего состава кабмина во главе с Пашиняном истекли, однако его партия «Гражданский договор» победила на выборах в июне.

Согласно действующему законодательству Армении, глава государства назначает на пост премьер-министра страны лидера победившей партии после отставки предыдущего. Таким образом, премьером вновь стал Пашинян.

Выборы прошли в июне 2026 года. Результаты опубликовали 14 числа. «Гражданский договор» набрал 49,746% голосов.

Незадолго до переназначения Пашинян решил потребовать у России $2 млрд за использование железной дороги и пригрозил арбитражом.

#Армения #Выборы #голосование #Никол Пашинян #Парламент #законодательство #правительство #кабинет министров #ваагн хачатурян #Партия «Гражданский договор»
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 