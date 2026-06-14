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ЦИК: партия Пашиняна победила на выборах в Армении

Партия «Гражданский договор» набрала 49,746% голосов.
Гоар Хачатурян 14-06-2026 17:21
© Фото: Chen Junfeng, XinHua, Global Look Press

Партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила на выборах в Армении. Она единолично сформирует правительство, следует из окончательных данных Центральной избирательной комиссии.

По итогам прошедших 7 июня парламентских выборов правящая партия Пашиняна получила 49,7456% голосов. Блок «Сильная Армения», которую возглавляет предприниматель Самвел Карапетян, получила 23,271%, а альянс «Армения» - 9,9231%. «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,893%.

«Партия "Гражданский договор" (получила - Прим. ред.) 726 819 голосов или 49,746%», - сказал глава ЦИК Ваагн Овакимян.

Отмечается, что всего в голосовании приняли участие 1 млн 476 тыс. 769 человек или 58,9% избирателей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о том, что Кремль фиксирует многочисленные нарушения, которые имели место в ходе выборов.

#Никол Пашинян #Парламентские выборы #правительство армении #Партия «Гражданский договор»
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