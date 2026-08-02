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Премьер Армении Пашинян подал в отставку

Правительство Армении сложило свои полномочия в день первого заседания вновь избранного Национального собрания.
Константин Денисов 02-08-2026 09:33
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Правительство Армении сложило свои полномочия в день первого заседания вновь избранного Национального собрания. Премьер-министр Никол Пашинян подал в отставку.

Об этом стало известно в первый день работы Национального собрания нового созыва.

«Согласно конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания правительства подает прошение об отставке президенту республики. Президент, согласно конституции, примет отставку», - заявил Пашинян.

После вступления в силу полномочий нового парламента президент назначает премьера по предложению правящей фракции. Члены уже бывшего правительства продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового.

Напомним, что партия Пашиняна победила на выборах в Армении 14 июня. «Гражданский договор» набрал 49,746% голосов.

#Армения #Выборы #Никол Пашинян #заседание #отставка #национальное собрание #правительство армении #гражданский договор #Партия «Гражданский договор»
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