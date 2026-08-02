Три человека погибли в результате атаки беспилотников на Удмуртию

Три человека погибли при атаке украинских дронов на Удмуртию. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова.

«В небе над Удмуртией уничтожены два БПЛА. По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека», - написала Абрамова в своем канале в мессенджере МАХ.

Кроме того, два человека пострадали и госпитализированы. Среди них - несовершеннолетняя девочка. Абрамова сообщила, что ребенка сразу доставят в одну из клиник Ижевска, как только позволит ее состояние.

Что касается разрушений, то при атаке пострадал один автомобиль. В данный момент на месте уничтожения дронов и падения обломков продолжают работу экстренные службы.

Ранее стало известно о двух погибших при атаке на Саратовскую область. Удар ВСУ пришелся по областному центру и Энгельсу.