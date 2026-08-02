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В МИД опровергли слухи об отмене услуги выдачи загранпаспортов через МФЦ

В ведомстве подчеркнули, что новый порядок оформления документа касается лишь определенной категории граждан.
Константин Денисов 02-08-2026 13:33
© Фото: Bulkin Sergeynews.ru, Global Look Press

В МИД РФ успокоили россиян, опровергнув слухи о невозможности оформления загранпаспорта через МФЦ согласно новому порядку выдачи документа. Пресс-служба ведомства дала разъяснения ТАСС по этому вопросу.

Выяснилось, что речь идет об ограничениях лишь для тех категорий граждан, которые оформляют загранпаспорт в связи с командировкой заграницу от организаций, связанных с МИД. Для них такая услуга станет недоступной.

«Все остальные граждане России, проживающие на ее территории, как и раньше, по вопросу оформления заграничного паспорта могут обращаться в территориальные подразделения МВД России посредством единого портала государственных и муниципальных услуг или через МФЦ», - подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Суматоху вызвало наличие в двух новых приказах МИД пунктов о том, что теперь выдача загранпаспортов через МФЦ не предусмотрена. Новые правила вступили в силу 15 июля.

Напомним, с 2026 года многие страны Европы отменили для россиян возможность въезда на их территорию по загранпаспортам старого образца - без биометрии. В частности, такие правила начали действовать в Германии, Румынии и Польше.

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