В Польшу с 1 апреля перестанут пропускать россиян с загранниками без биометрии

Россиян призвали оформить паспорта с биометрией, чтобы их пребывание в стране было законным.
Глеб Владовский 15-01-2026 09:37
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Польские власти с 1 апреля перестанут признавать пятилетние российские загранпаспорта. Об этом сообщили в посольстве РФ.

«Польша прекратит признавать выданные Российской Федерацией небиометрические (пятилетние) общегражданские заграничные паспорта. Въезд в Польшу и пребывание в этой стране с такими документами будут считаться незаконными», - говорится в заявлении диппредставительства.

Россиян призвали оформлять паспорта с биометрией, чтобы избежать проблем с местными законами. Кроме того, в  посольстве призвали воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что Германия и Румыния перестали признавать российские загранпаспорта старого образца. Уточняется, что речь идет о пятилетних документах, в которых нет биометрии.

