МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФРГ и Румыния перестали признавать загранпаспорта РФ старого образца

Польша перестанет принимать такие документы с 1 апреля 2026 года.
Глеб Владовский 01-01-2026 03:21
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Власти Германии и Румынии с 1 января 2026 года перестали признавать российские загранпаспорта старого образца. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

Уточняется, что речь идет о пятилетних документах, в которых нет биометрии. В настоящее время такие паспорта не признают Франция, Исландия, Эстония, Чехия, Литва и Латвия.

Ожидается, что с 1 апреля польские власти перестанут признавать российские загранпаспорта без биометрии.

Ранее в миграционной службе МВД России рассказали, в каких случаях может пригодиться второй загранпаспорт. Документ может понадобиться для сохранения действующей визы.

#в стране и мире #Германия #Румыния #Еврокомиссия #загранпаспорт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 