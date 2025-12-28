ФРГ и Румыния перестали признавать загранпаспорта РФ старого образца

Власти Германии и Румынии с 1 января 2026 года перестали признавать российские загранпаспорта старого образца. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

Уточняется, что речь идет о пятилетних документах, в которых нет биометрии. В настоящее время такие паспорта не признают Франция, Исландия, Эстония, Чехия, Литва и Латвия.

Ожидается, что с 1 апреля польские власти перестанут признавать российские загранпаспорта без биометрии.

Ранее в миграционной службе МВД России рассказали, в каких случаях может пригодиться второй загранпаспорт. Документ может понадобиться для сохранения действующей визы.