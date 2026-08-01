Появились детали ночного удара армии России по заводам в Киеве и области

Вооруженные силы России в ночь на 1 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

В Киеве поражено государственное предприятие «Радиоизмеритель», которое выпускает агрегаты, узлы и электронные компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2», а также разрабатывает инерциальные навигационные системы для беспилотников большой дальности FP-1 компании Fire Point.

Под удар попал киевский завод «Буревестник», производящий электронные компоненты и комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ.

Сообщается о поражении Киев-111 (ООО «Файер Пойнт»), где производятся комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». Кроме того, на объекте, по заявленным данным, хранились химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей.

Под удар также попало предприятие Киев-25 («ПВ ГРУПП Украина»), которое занимается производством и хранением программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы Lima, предназначенных для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточного оружия.

Еще одной целью стало место сборки и хранения беспилотников Киев-21. По заявленным данным, на объекте собирались и хранились БПЛА-перехватчики Dead Fly, «Оса Камикадзе», Link Drone и Thunder, а также производились комплектующие и элементы корпусов для беспилотников средней дальности.

В Киевской области поражен логистический центр в городе Вишневое, где осуществлялись прием, хранение, сборка и распределение комплектующих для производства беспилотников. По имеющимся данным, на его базе также производились компоненты для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также велась сборка и хранение их боевых частей.

Кроме того, сообщается, что накануне южнее Одессы поражены два морских судна типа сухогруз, которые доставляли военные грузы в один из украинских портов.

Материал подготовили Анна Касткина и Николай Баранов.