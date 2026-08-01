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ВС РФ уничтожили места производства ракет и дронов в Киеве

Российская армия применила высокоточное оружие и дальнобойные дроны.
01-08-2026 08:07
© Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам в Киеве и области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Использовались высокоточное оружие и беспилотники большой дальности. Целились по предприятиям ВПК и логистическим центрам.

Объекты использовались для производства, хранения и поставок ракетного оружия, дронов, а также радиолокационных станций и оборудования РЭБ.

Ночью российские дроны нанесли удары по трем судам в Черном море. Корабли перевозили грузы в интересах ВСУ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.
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