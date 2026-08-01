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The Sun: события в Сеуте должны стать предупреждением для Британии

По мнению издания, без ужесточения миграционной политики Великобритания может столкнуться с аналогичной ситуацией.
Тимур Юсупов 01-08-2026 20:06
© Фото: Samuel Vega, Keystone Press Agency, Global Look Press

Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута должен стать предупреждением для премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема. Об этом пишет RT со ссылкой на издание The Sun.

Как считают аналитики, главе правительства необходимо усилить контроль над сторонниками политики открытых границ в Лейбористской партии, которые выступают против ужесточения миграционных правил.

В публикации отмечается, что мягкий подход Великобритании к вопросам предоставления убежища, социальных выплат и размещения мигрантов может сделать страну одной из главных целей для нелегальной миграции.

«Неизбежно, что Великобритания с её мягким подходом к вопросам предоставления убежища, бесплатного жилья и пособий станет мишенью, что представляет собой колоссальную угрозу безопасности», - пишет The Sun.

По последним данным, число погибших при попытках попасть в Сеуту достигло 67 человек. При этом свыше 48,3 тыс. мигрантов уже были возвращены на территорию Марокко.

Ранее высказывалось предположение, что к массовому наплыву нелегальных мигрантов в Сеуту могут быть причастны марокканские преступные группировки.

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