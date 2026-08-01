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Эксперт объяснил массовый приток мигрантов в Сеуту действиями мафии

По словам эксперта, ситуация обострилась после решения Верховного суда Андалусии, который отменил практику ускоренного возвращения нелегальных мигрантов, задержанных при пересечении морской границы.
Тимур Юсупов 01-08-2026 16:44
© Фото: Samuel Vega, Keystone Press Agency, Global Look Press

К массовому наплыву нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута могут быть причастны преступные группировки, действующие на территории Марокко. Об этом в беседе с 360.ru рассказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

По словам эксперта, ситуация обострилась после решения Верховного суда Андалусии, который отменил практику ускоренного возвращения нелегальных мигрантов, задержанных при пересечении морской границы. Теперь каждый случай требует отдельного рассмотрения.

Специалист считает, что этим воспользовались криминальные структуры, занимающиеся нелегальной переправкой людей через Средиземное море. По его мнению, преступники убедили потенциальных мигрантов воспользоваться сложившейся ситуацией, обещая возможность попасть в Европу.

«Надо разбираться с каждым беженцем отдельно, выясняя, есть у него права или нет. Эту ситуацию использовала мафия, которая работает на территории Марокко и за деньги переправляет беженцев», - заявил Станкевич.

Политолог назвал происходящее провокацией и отметил, что незаконная перевозка мигрантов остается для организаторов высокодоходным криминальным бизнесом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим гнильем за попытку приписать РФ кризис в Сеуте. Так она прокомментировала слова главы МИД Украины Андрея Сибиги.

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