МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова назвала киевский режим гнильем за попытку приписать РФ кризис в Сеуте

МИД Украины обвинил Россию в нагнетании обстановки.
Константин Денисов 01-08-2026 06:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлениях Киева в адрес России из-за миграционного кризиса в Испании. Она прокомментировала слова главы МИД Украины Андрея Сибиги.

Ранее Сибига обвинил Россию в пропагандистской кампании на фоне новостей о многотысячном потоке мигрантов из Марокко в Испанию, прорвавших границу.

«Мне просто интересно: на сайте госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили? Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и так далее друг к другу - результат взлома системы якобы "кремлевскими хакерами"? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», - написала Захаров в своем Telegram-канале.

31 июля марокканские мигранты прорвали границу с Испанией и в большом количестве перебрались в Европу. Их число, по разным оценкам, составляет до 60 тысяч человек. Основной удар принял на себя город Сеута.

На фоне этих событий власти Италии объявили о временном ограничении действия шенгенского режима на границе с Испанией. Аналогичными мерами пригрозила Австрия.

#в стране и мире #Украина #граница #испания #италия #Мария Захарова #мигранты #МИД России #мид украины #австрия #Шенген #андрей сибига
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 