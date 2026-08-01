Захарова назвала киевский режим гнильем за попытку приписать РФ кризис в Сеуте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлениях Киева в адрес России из-за миграционного кризиса в Испании. Она прокомментировала слова главы МИД Украины Андрея Сибиги.

Ранее Сибига обвинил Россию в пропагандистской кампании на фоне новостей о многотысячном потоке мигрантов из Марокко в Испанию, прорвавших границу.

«Мне просто интересно: на сайте госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили? Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и так далее друг к другу - результат взлома системы якобы "кремлевскими хакерами"? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», - написала Захаров в своем Telegram-канале.

31 июля марокканские мигранты прорвали границу с Испанией и в большом количестве перебрались в Европу. Их число, по разным оценкам, составляет до 60 тысяч человек. Основной удар принял на себя город Сеута.

На фоне этих событий власти Италии объявили о временном ограничении действия шенгенского режима на границе с Испанией. Аналогичными мерами пригрозила Австрия.