Глава Нацбанка Украины заявил об остановке экспорта из-за ударов по портам

Экспорт украинской продукции временно остановлен из-за ударов по портовой инфраструктуре. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

По его словам, последствия уже ощущает украинский бизнес.

«Возникают проблемы с денежными потоками, скапливается готовая продукция, изменяются цены и спрос, нарушаются производственные и логистические цепочки», - отметил Пышный.

Глава Нацбанка подчеркнул, что сложившаяся ситуация оказывает влияние на деятельность предприятий и экспортно-ориентированных отраслей экономики.

Минобороны России в последние дни заявляло о серии ударов по объектам портовой и логистической инфраструктуры Украины, а также судам, которые перевозят грузы в интересах ВСУ. Ранее сообщалось, что Украина ежедневно теряет до $70 млн евро из-за простоя портов.