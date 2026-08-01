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Глава Нацбанка Украины заявил об остановке экспорта из-за ударов по портам

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что временная остановка экспорта уже отражается на работе бизнеса, денежных потоках и логистике.
Анна Касаткина 01-08-2026 17:23
© Фото: Viacheslav Onyshchenko Keystone Press Agency Global Look Press

Экспорт украинской продукции временно остановлен из-за ударов по портовой инфраструктуре. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

По его словам, последствия уже ощущает украинский бизнес.

«Возникают проблемы с денежными потоками, скапливается готовая продукция, изменяются цены и спрос, нарушаются производственные и логистические цепочки», - отметил Пышный.

Глава Нацбанка подчеркнул, что сложившаяся ситуация оказывает влияние на деятельность предприятий и экспортно-ориентированных отраслей экономики.

Минобороны России в последние дни заявляло о серии ударов по объектам портовой и логистической инфраструктуры Украины, а также судам, которые перевозят грузы в интересах ВСУ. Ранее сообщалось, что Украина ежедневно теряет до $70 млн евро из-за простоя портов.

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