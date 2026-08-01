Литва вызовет представителя России после повреждения посольства в Киеве

Министерство иностранных дел Литвы вызовет представителя России в Вильнюсе и вручит ему ноту протеста после повреждения здания литовского посольства в Киеве. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Литвы Кястутис Будрис в социальной сети X.

По словам министра, посольство повреждено «во время российских атак», в результате инцидента никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал.

Пресс-секретарь МИД Литвы Кристина Беликова сообщила Delfi, что в здании посольства «выбито несколько окон, повреждена крыша и солнечные батареи на ней». Кроме того, по ее словам, «во дворе много осколков и взрыта земля». Размер причиненного ущерба уточняется.

Беликова также подтвердила, что в ведомство вызван представитель России, которому будет вручена нота протеста.

В ночь на 1 августа Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. В мае Министерство иностранных дел России рекомендовало иностранным гражданам покинуть Киев, предупреждая о рисках, связанных с военной обстановкой.



