ВС РФ поразили новые объекты инфраструктуры, использовавшиеся в интересах боевиков ВСУ, в Харькове и Одессе. Об этом сообщает источник «Звезды».

Отмечается, что вечером 8 июля БПЛА поразил автозаправочную станцию «ОВИС» в Харькове. Также был нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по цели в Одессе. Была поражена стоянка грузового транспорта, которую ВСУ использовали в логистических целях. На месте поражения возник пожар.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне ВКС России поразили складские помещения, находившиеся в городе Запорожье. Помимо этого, были поражены склады компании «Агромат-Декор» в Святошинском районе Киева. Уточняется, что компания «Агромат-Декор» разрабатывала и производила композитные материалы и комплектующие к беспилотным летательным аппаратам. Также сообщалось об ударах по автозаправочным станциям в Одесской области. В ходе ударов применялись БПЛА «Герань».

Также Минобороны России сообщало о поражении двух украинских железнодорожных локомотивов. Это сделали операторы ударных дронов «Герань-4 сикер». Цели находились на территории Днепропетровской области. Один локомотив был поражен в районе населенного пункта Павлоград, а другой - в районе Синельниково.