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Армия России ударила БПЛА и «Искандером» по целям в Харькове и Одессе

В результате ударов были поражены АЗС и стоянка грузовиков, которые использовались в интересах ВСУ.
Сергей Дьячкин 09-07-2026 08:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

ВС РФ поразили новые объекты инфраструктуры, использовавшиеся в интересах боевиков ВСУ, в Харькове и Одессе. Об этом сообщает источник «Звезды».

Отмечается, что вечером 8 июля БПЛА поразил автозаправочную станцию «ОВИС» в Харькове. Также был нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по цели в Одессе. Была поражена стоянка грузового транспорта, которую ВСУ использовали в логистических целях. На месте поражения возник пожар.

Российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру на Украине, используемую в интересах ВСУ. Накануне ВКС России поразили складские помещения, находившиеся в городе Запорожье. Помимо этого, были поражены склады компании «Агромат-Декор» в Святошинском районе Киева. Уточняется, что компания «Агромат-Декор» разрабатывала и производила композитные материалы и комплектующие к беспилотным летательным аппаратам. Также сообщалось об ударах по автозаправочным станциям в Одесской области. В ходе ударов применялись БПЛА «Герань».

Также Минобороны России сообщало о поражении двух украинских железнодорожных локомотивов. Это сделали операторы ударных дронов «Герань-4 сикер». Цели находились на территории Днепропетровской области. Один локомотив был поражен в районе населенного пункта Павлоград, а другой - в районе Синельниково. 

#бпла #Украина #Искандер-М #Харьков #одесса #ВСУ #удар #АЗС #грузовики #стоянка
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