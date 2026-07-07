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«Герани» поразили два украинских локомотива в Днепропетровской области

Один из поездов находился в районе Павлограда, а другой - в районе Синельниково.
07-07-2026 14:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о поражении двух украинских железнодорожных локомотивов. Это сделали операторы ударных беспилотных летательных аппаратов. 

Военнослужащие применили дроны «Герань-4 сикер», уточнили в МО РФ. Цели находились на территории Днепропетровской области. Один локомотив был поражен в районе населенного пункта Павлоград, а другой - в районе Синельниково. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что обе цели были точечно поражены на железнодорожных станциях. 

Ранее сообщалось, что оператор «Герани» направил свой дрон точно в украинский склад горюче-смазочных материалов. Это произошло в городе Запорожье. Сам склад использовался в интересах ВСУ, отметили в Минобороны России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #Железная дорога #Днепропетровская область #Герань
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