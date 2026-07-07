«Герани» поразили два украинских локомотива в Днепропетровской области

Минобороны России сообщает о поражении двух украинских железнодорожных локомотивов. Это сделали операторы ударных беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие применили дроны «Герань-4 сикер», уточнили в МО РФ. Цели находились на территории Днепропетровской области. Один локомотив был поражен в районе населенного пункта Павлоград, а другой - в районе Синельниково.

Российское оборонное ведомство уточнило, что обе цели были точечно поражены на железнодорожных станциях.

Ранее сообщалось, что оператор «Герани» направил свой дрон точно в украинский склад горюче-смазочных материалов. Это произошло в городе Запорожье. Сам склад использовался в интересах ВСУ, отметили в Минобороны России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.