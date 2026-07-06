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Экипаж Су-34 ликвидировал украинских дроноводов в зоне спецоперации

Удар авиабомбами наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг».
06-07-2026 16:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских расчетов беспилотников в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34. 

Авиаудар наносился в интересах группировки войск «Юг». Целью стал личный состав ВСУ и место запуска беспилотников неприятеля. Летчики применили бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Об уничтожении намеченной цели доложила разведка. Российское оборонное ведомство уточнило, что после нанесения удара экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. 

Ранее сообщалось, что истребитель Су-35С прикрыл вертолеты, наносившие удары по пунктам дислокации украинских боевиков. Летчик, как и в случае с Су-34, выполнял задачи в интересах группировки войск «Юг».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #спецоперация #УМПК
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