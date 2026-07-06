Экипаж Су-34 ликвидировал украинских дроноводов в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских расчетов беспилотников в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Авиаудар наносился в интересах группировки войск «Юг». Целью стал личный состав ВСУ и место запуска беспилотников неприятеля. Летчики применили бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Об уничтожении намеченной цели доложила разведка. Российское оборонное ведомство уточнило, что после нанесения удара экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что истребитель Су-35С прикрыл вертолеты, наносившие удары по пунктам дислокации украинских боевиков. Летчик, как и в случае с Су-34, выполнял задачи в интересах группировки войск «Юг».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.