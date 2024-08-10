МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На заводе рассказали о преимуществах нового истребителя Су-30СМ2

Самолет обладает современным пилотажным оборудование, расширенной системой вооружения и другими преимуществами.
Анатолий Бородкин 2024-08-10 11:52:14
© Фото: Пресс-служба ОАК © Видео: ТРК «Звезда»

Новые многофункциональные истребители Су-30СМ2, изготовленные Иркутским авиационным заводом, получили современные средства радиоэлектронного противодействия. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор ИАЗ Александр Вепрев.

«Современное пилотажное оборудование, система госопознования, расширенная система вооружения, современные средства радиоэлектронного противодействия», - перечислил руководитель предприятия боевые и технические преимущества самолета.

Ранее Иркутский авиационный завод передал Министерству обороны Российской Федерации истребители Су-30СМ2. Техника прошла все необходимые испытания и отправилась к месту несения службы.

Подробнее о самолете смотрите в сюжете корреспондента Анатолия Бородкина.

#истребитель #оак #наш эксклюзив #Оборудование #ИАЗ #су-30см2
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 