На заводе рассказали о преимуществах нового истребителя Су-30СМ2

Новые многофункциональные истребители Су-30СМ2, изготовленные Иркутским авиационным заводом, получили современные средства радиоэлектронного противодействия. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор ИАЗ Александр Вепрев.

«Современное пилотажное оборудование, система госопознования, расширенная система вооружения, современные средства радиоэлектронного противодействия», - перечислил руководитель предприятия боевые и технические преимущества самолета.

Ранее Иркутский авиационный завод передал Министерству обороны Российской Федерации истребители Су-30СМ2. Техника прошла все необходимые испытания и отправилась к месту несения службы.

Подробнее о самолете смотрите в сюжете корреспондента Анатолия Бородкина.