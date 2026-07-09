Гособвинение попросило суд возобновить процесс по делу Лерчек

Гособвинение просит Гагаринский суд Москвы возобновить судебный процесс по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в совершении незаконных валютных операций. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих явке блогера в суд, участию в судебных заседаниях, у пациентки Чекалиной не установлено. В этой связи гособвинение по ее уголовному делу попросило суд вынести постановление о возобновлении производства», - сказал собеседник агентства.

С его слов, состояние здоровья обвиняемой позволяет ей участвовать в судебном заседании. При этом необходимо учитывать соблюдение рекомендаций врачей. Продолжительность курсов химиотерапии Лерчек - с 13 марта по 17 июля 2026 года. Как отметил собеседник, суд решит вопрос о возобновлении десятого июля.

Ранее стало известно, что Чекалина ослепла на правый глаз из-за рака желудка четвертой стадии. Ее возлюбленный и отец ребенка Луис Сквиччиарини также отметил, что Валерия все равно улыбается и стойко проходит лечение.

По словам онколога, кандидата медицинских наук Евгения Черемушкина, Лерчек могла не чувствовать симптомов рака желудка на ранних стадиях из-за беременности. С его слов, рак желудка может развиваться от пяти до 15 лет и вообще никак не проявляться на ранних стадиях.

В то же время ее экс-супруг Артем Чекалин получил семь лет колонии за аферу с деньгами от фитнес-марафонов. Он признан виновным в совершении незаконных финансовых операций на сумму более чем в 250 миллионов рублей. Ему также предстоит выплатить штраф в 194,5 миллиона рублей.