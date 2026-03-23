Лерчек ослепла на один глаз из-за рака

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, ослепла на правый глаз из-за рака желудка четвертой стадии. Об этом сообщил ее возлюбленный и отец ребенка Луис Сквиччиарини.

Лерчек прошла первую химию и иммунную терапию, всего таких процедур ожидается девять.

«Правый глаз пока не видит полностью. Но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии», - заявил Луис.

Возлюбленный блогера также отметил, что Валерия все равно улыбается и стойко проходит лечение.

Ранее кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин предположил, что Валерия Чекалина могла не замечать развития рака из-за беременности. По его словам, рак желудка может развиваться от пяти до 15 лет и никак себя не проявлять на ранних стадиях. Для Лерчек ситуация осложнялась ее беременностью, во время которой состояние женщины нестабильно, а также ограничены методы обследования, чтобы не навредить плоду.