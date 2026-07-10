Экономике Финляндии предрекли крах из-за закрытия границы с Россией

Экономика Финляндии оказалась на грани краха из-за закрытия границы с Россией. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Томас Малинен.

«Боюсь, что экономика Хельсинки вот-вот рухнет. Все, с кем я разговариваю, также называют одну и ту же причину: закрытие нашей восточной границы», - написал он в социальной сети X.

Малинен отметил, что особенно серьезно пострадал туристический сектор. По его словам, он ни разу не видел центр финской столицы «таким пустым».

Исследователь Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен ранее также выразил подобное мнение. Он сказал, что приграничные города Финляндии понесли серьезный экономический ущерб из-за закрытия пограничных переходов с Россией.

Как отметил президент Финляндии Александр Стубб, в будущем Россия и страны ЕС должны восстановить контакты на международном уровне. Он добавил, что рано или поздно сторонам придется вернуться к переговорам.